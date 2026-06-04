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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار از تحویل یک بهله عقاب استپی آسیب دیده توسط یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست به این اداره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپیده وجیهی با اعلام این خبر گفت: این پرنده شکاری پس از مشاهده توسط یک شهروند و به دلیل آسیب دیدگی، به اداره محیط زیست شهرستان تحویل داده شد.
وی افزود: با توجه به شرایط جسمانی پرنده و عدم امکان بازگشت فوری به طبیعت، عقاب استپی برای انجام اقدامات درمانی و مراقبتهای تخصصی به مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان منتقل شد.
وجیهی با اشاره به اهمیت حفاظت از گونههای جانوری اظهار داشت: مشارکت شهروندان در حفاظت از حیات وحش و اطلاع رسانی به موقع درباره گونههای آسیب دیده، نقش مهمی در نجات و حفظ تنوع زیستی کشور دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار همچنین از همکاری و احساس مسئولیت شهروندان در قبال حیات وحش قدردانی کرد و بیان داشت: حفاظت از گونههای جانوری و احترام به حق زیست آنها از وظایف همگانی است و خوشبختانه همچنان افرادی در جامعه وجود دارند که نسبت به سرنوشت حیات وحش بی تفاوت نیستند و در مسیر حفاظت از محیط زیست همکاری مؤثری دارند.