به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپیده وجیهی با اعلام این خبر گفت: این پرنده شکاری پس از مشاهده توسط یک شهروند و به دلیل آسیب دیدگی، به اداره محیط زیست شهرستان تحویل داده شد.

وی افزود: با توجه به شرایط جسمانی پرنده و عدم امکان بازگشت فوری به طبیعت، عقاب استپی برای انجام اقدامات درمانی و مراقبت‌های تخصصی به مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان منتقل شد.

وجیهی با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری اظهار داشت: مشارکت شهروندان در حفاظت از حیات وحش و اطلاع رسانی به موقع درباره گونه‌های آسیب دیده، نقش مهمی در نجات و حفظ تنوع زیستی کشور دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار همچنین از همکاری و احساس مسئولیت شهروندان در قبال حیات وحش قدردانی کرد و بیان داشت: حفاظت از گونه‌های جانوری و احترام به حق زیست آنها از وظایف همگانی است و خوشبختانه همچنان افرادی در جامعه وجود دارند که نسبت به سرنوشت حیات وحش بی تفاوت نیستند و در مسیر حفاظت از محیط زیست همکاری مؤثری دارند.