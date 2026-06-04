کارشناس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز یکشنبه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده اظهار کرد:بر اساس آخرین وضعیت نقشههای هواشناسی سامانه بارشی که از روز گذشته وارد آذربایجان شرقی شده است، امروز تضعیف شده، ولی از فردا قویتر در سطح کل استان به خصوص نیمه شمالی فعالیت خواهد کرد و رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و احتمال تگرگ در مناطق مستعد پیش بینی میشود.
وی افزود: تغییرات قابل توجه دمایی در این روزها پیش بینی نمیشود اما هوای استان از روز یکشنبه با پایان یافتن فعالیت سامانه گرمتر خواهد شد.