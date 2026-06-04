به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در حالی که سال‌ها از آغاز نهضت امام خمینی (ره) می‌گذرد یادگار نگاه راهبردی ایشان به نسل جوان، امروز به عنوان ستون‌های استوار انقلاب اسلامی شناخته می‌شوند.

تکیه بر ایمان قلبی و ایستادگی در برابر سلطه‌گران، مسیری است که با گذشت دهه‌ها، همچنان به عنوان نقشه راه ملت ایران در تراز قدرت‌های جهانی باقی مانده است.

تصویر نگاه پر امید امام خمینی (ره) به نسل دانش‌آموز در صفحات نخست کتاب‌های درسی، تنها یک قاب خاطره‌انگیز نیست نمادی از پیوند عمیق میان رهبری به سرمایه‌های انسانی کشور است که نشان میداد این نسل، با عبور از فراز و نشیب‌های تاریخی، به پیشران‌های پیشرفت و حافظان استقلال ایران بدل شوند.

تاریخ نهضت امام روایت مردی است که معادلات سیاسی طاغوتیان را با سلاح ایمان تغییر داد و ایشان در روز‌های سخت مبارزه، با تکیه بر باور عمیق به نسل‌های آینده اعلام کرده بودند که سربازان من در گهواره‌ها هستند وامروز، نه تنها آن نهضت با حضور شاگردان مکتب او ادامه دارد، بلکه ثمرات آن در عرصه‌های مختلف علمی، دفاعی و دیپلماتیک به وضوح دیده می‌شود.

امروز مردم ایران در جایگاه سربازان این مسیر، با عزمی راسخ‌تر از گذشته پاسدار دستاورد‌های انقلاب بوده و ثابت کرده‌اند که آرمان‌های امام خمینی به زمان و مکان محدود نمی‌شود و همواره در حافظه‌ی تاریخ بشریت زنده خواهد ماند.