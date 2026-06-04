به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی آسیا از ۲۹ خرداد در دهلی هند برگزار خواهد شد و نفرات اعزامی به این مسابقات بعد از مسابقات انتخابی مشخص شدند.

در پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی شمشیربازی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا محمد فتوحی، نیما زاهدی، طا‌ها کارگرپور و نیما آقایی به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم قرار گرفتند.

با توجه به سیاست‌های فدراسیون و با نظر مستقیم کادرفنی تیم ملی مبنی بر استفاده از تمام ظرفیت‌های تیم سابر، علی پاکدامن بدون انتخابی در ترکیب تیم ملی برای رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار می‌گیرد؛ بنابراین نفرات اول تا سوم رقابت‌های انتخابی به اضافه علی پاکدامن ترکیب تیم ایران را در هند تشکیل می‌دهند.

اگر هر سابریستی به علت مصدومیت یا هر مشکل احتمالی دیگری نتواند در مسابقات حضور پیدا کند نیما آقایی به عنوان نفر چهارم انتخابی جایگزین خواهد شد.