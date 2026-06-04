استاندار چهارمحال و بختیاری بر تشدید نظارت‌ها و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز تاکید کرد.

تاکید استاندار چهارمحال و بختیاری بر تشدید نظارت‌ها و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز

تاکید استاندار چهارمحال و بختیاری بر تشدید نظارت‌ها و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در نخستین کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برنامه ریزی در این حوزه باید از برخورد صرف با معلول‌ها فراتر رفته و به سمت شناسایی ریشه‌ها و گلوگاه‌های قاچاق حرکت کنیم.

وی افزود: افزایش نظارت‌های میدانی، رصد دقیق انبار‌ها، کنترل مبادی حمل و نقل، پایش زنجیره تامین و توزیع و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و مردمی در شرایط کنونی بیشتر خواهد شد.

تصویب تشکیل کارگروه طلا و جواهرات و قاچاق دام مولد ثبت کالا‌های بنگاه‌های اقتصادی در سامانه جامع انبارهاو رصد داروخانه‌های که دارو‌های کمیاب را دریافت می‌کنند از جمله مصوبات این نشست بود.