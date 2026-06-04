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امام جمعه کیش، گفت: پس از گذشت چهارده قرن، امروز جبهه مقاومت و ایران اسلامی تجلّیگاه تاریخی حضور غدیریان و ملجاء مظلومان و مومنان جهان در برابر کافران و مشرکان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز با گراميداشت عيد غديرخم ، گفت: غدیر، روز اعلام تعیین ولی و امامِ معصومِ من عندالله و نفی هرگونه حاکمیت غیرالهی است.
متن پیام امام جمعه كيش به اين شرح است:
بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ
الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینا
فرا رسیدن عید غدیرخم، سالروز اعلان وصایت حضرت امیرالمومنین علیبنابیطالب (ع)، روز اتمام دین و اکمال نعمت، روز احیای ارزشهای والای توحیدی و ظهور معنویت، اخلاق را به همهی شیعیان و مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم.
غدیر، روز اعلام تعیین ولی و امامِ معصومِ من عندالله و نفی هرگونه حاکمیت غیرالهی است. غدیر، تداوم خط تاریخی ولایت الهی و رسالت انبیاء (علیهمالسلام) پس از حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)، و تعیین جانشین الهی برای هدایت بشریت به سمت فلاح و خِیرِ کثیر است.
امروز همه جبهه باطل در برابر جبهه حق صفآرایی کرده است و ملّت بزرگ ایران و امّت اسلامی با اتّکال به قدرت لایزال پروردگار، و تمسّک به ولایت الهی و ولایت رسولالله و ائمه اطهار (علیهمالسلام) برای دفاع از دین و احیای توحید، و پاسداری از ارزشهای انسانی و اخلاقی قیام کرده است و صلابت حیدری و ایمان علوی پیروان مکتب غدیرخم را به جهانیان نشان داده است.
عید غدیرخم امسال با سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و حُزن شهادت قائد عظیمالشان امّت حضرت امام خامنهای (رض) و شهدای جنگهای ۱۲ روزه و رمضان علیالخصوص دانش آموزان شهید مدرسه شجرهی طیّبه میناب همزمان شده است.
امید است ملّت بزرگ و رشید ایران در این عید باسعادت با حضور در مراسمات دینی و خیابان، و نمایش اتّحاد، همدلی و اخوت در زیر بیرق ولایت علوی، شعار وحدت، مقاومت و نصر را سر دهیم که انشاءالله امیدواریم امسال، سال پیروزی نهایی جبهه حق و پیروان حضرت امیرالمومنین (ع) و نابودی طواغیت و استکبار جهانی بخصوص رژیمهای تروریستی آمریکا و صهیونیست باشد.