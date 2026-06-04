به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی‌کاظمی در آغاز این تحرک منسجم، با تبیین جایگاه ممتاز استان در تولید محصولات راهبردی، تصریح کرد: خوزستان با کسب رتبه‌های برتر در تولید گندم، نیشکر و ذرت، قلب تپنده کشاورزی ایران است و ما مکلفیم با نگاهی تخصصی و اجرایی، پتانسیل‌های خفته در بخش کشاورزی را فعال کرده و رشد تولید را با ظرفیت‌های بی‌نظیر استان همگام سازیم تا ثروت‌آفرینی حداکثری برای بهره‌برداران محقق شود.

وی با تأکید بر تغییر رویکرد در مدیریت منابع، افزود: استفاده حداکثری از پسماند‌های کشاورزی یکی از محور‌های اصلی فعالیت ما است در این راستا، با تکیه بر زنجیره برداشت سبز، حمل و فرآوری، واحد‌های کشت و صنعت نیشکر وظیفه تبدیل سرشاخه‌ها به یک صنعت درآمدزای مستقل و تأمین نیاز‌های حیاتی بخش دامپروری را بر عهده خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: برای عملیاتی‌سازی این فرآیند، کمیته‌های استانی و ملی تشکیل شده و با جدیت در مسیر اجرا قرار دارند.

در حاشیه بازدید میدانی از تجهیزات نوآورانه تولید شده در شرکت ماشین‌آلات کشاورزی دزفول، عبدالامیر نیرومند، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان، اظهار داشت: مقرر شده با توجه به گسترش کشت و صنعت‌های نیشکر در خوزستان، سازمان جهاد کشاورزی از منابع سبز سرشاخه‌های قابل برداشت برای تولید خوراک دام استفاده کند در این مسیر، از ظرفیت تمامی متولیان و به‌ویژه مساعدت‌های مؤثر قرارگاه امام حسن (ع) برای تسهیلگری در اجرای طرح بهره گرفته خواهد شد.

وی افزود: برای رفع نقص دروگر‌های قدیمی که سرشاخه‌ها را به صورت پسماند رها می‌کردند، تجهیزاتی جدید و نوآورانه در خوزستان طراحی و تولید شده است که امکان برداشت و فرآوری بهینه سرشاخه‌های بلند نیشکر را فراهم می‌کند.

‌نیرومند تصریح کرد: این دستاورد فنی، تأثیری شگرف در تأمین خوراک پایدار برای جمعیت حدود ۱۰۰ هزار رأسی گاومیش‌های استان و بخشی از نیاز دام‌های سایر استان‌ها خواهد داشت و نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید ایفا می‌کند.

‌در همین راستا، با حضور نماینده قرارگاه حضرت امام حسن (ع)، مدیرکل دفتر تغذیه و جایگاه دام کشور و مدیرعامل صندوق دامپروری کشور، تصمیمات کلیدی اتخاذ و برنامه‌ریزی‌های زمانی برای اجرای عملیاتی این طرح در دستور کار قرار گرفت.