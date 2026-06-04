

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت السلام ماندگاری از سخنرانان کشوری امروز در دیدار استاندار و جمعی از مسئولان استان، روحانیون، اصناف و اقشار مختلف با نماینده ولی فقیه در استان که به مناسبت ۱۸ ذی الحجه روز عید غدیر خم برگزار شد، گفت: غدیر خم مقدمه سازی برای ظهور است.

وی افزود: سقوط طاغوت، برقراری نظام اسلامی و زمینه سازی برای ظهور از اهداف غدیر است که تاکنون سقوط طاغوت و برقراری نظام اسلامی در کشور محقق شده است، اما برای ظهور که دارای یک لایه ظاهری و یک لایه باطنی است باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.

حجت السلام ماندگاری از سخنرانان کشوری با اشاره به اینکه عید سعید غدیر خم یکی از بزرگترین اعیاد شیعیان به خاطر کامل شدن دین است، گفت: امروز یاران انقلاب اسلامی باید امین، عمیق، اهل استقامت باشند و لحظه به لحظه اعتقادات خود را تقویت کنیم.

وی به ۳۷ مین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) هم اشاره کرد وافزود: حضرت امام سه هدف را برای ایجاد جمهوری اسلامی ایران و انقلاب بیان کردند که مهم‌ترین آنان عمق بخشیدن تداوم و تکثیر آن است.

همچنین در این مراسم یک تن از مداحان اهل بیت (س) و یک تن از شاعران خراسان جنوبی به خواندن اشعاری در مدح حضرت علی (ع) و غدیر خم و انقلاب اسلامی ایران پرداختند.