به مناسبت عید سعید غدیر خم دانش آموزان کبودراهنگی با حضور بیش از ۵۰۰ نفر به یاد دانش آموزان مینابرکاب زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،سربازان دهه نودی در همایش دوچرخه بمناسبت دهه امامت و ولایت شرکت کردند و این مراسم در حالی برگزار شد که شرکت کنندگان با تاکید بر الگوی از حضرت علی (ع) در ظلم و ستیزی ، بر ایستادگی در برابر دشمنان کشور تاکید کردند.

دوچرخه سواران به مزایای ورزش دوچرخه سواری برای تندرستی و سلامت جسم روح هم اشاره کردند.

همچنین گفتند: همیشه در مقابل دشمنان ایستادگی میکنند و اجازه نمی‌دهند یک وجب از خاک کشور بدست دشمنان بیافتد.

دوچرخه سواران یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب را زنده نگه داشتند

در این همایش دوچرخه سواری بیش از ۵۰۰ نفر شرکت کردند و در پایان با قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.