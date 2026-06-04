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ساختمان جدید مرکز توانبخشی کودکان دارای معلولیت ذهنی، جسمی و حرکتی و مرکز دندانپزشکی ویژه افراد دارای معلولیت بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ معاون وزیرتعاون و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین افتتاح مراکز تخصصی توانبخشی و دندانپزشکی «بنیاد نیکوکاری یاس فاطمهالنبی (فیاضبخش)» تاکید کرد: درمجموعه بنیاد یاس از دوره نگهداریِ صرف، عبور شده وفرایند استانداردِ ترکیبی از توانمندسازی، آموزش، پرورش و توانبخشی در کاراست.
دکتر سید جوادحسینی افزود: زمانی که خدماتی همچون موسیقیدرمانی، نمایشدرمانی، خانه هنر، خانه بازی و خدمات تخصصی دندانپزشکی در کنار هم و با استانداردهای بالای نیروی انسانی و تجهیزات ارائه شود؛ یعنی به مرحله بلوغ در فرایندهای توانمندسازی رسیدهایم.
استاندار کرمان هم ابراز امیدواری کرد: حضور گروه مالی گردشگری در حوزههای مختلف سرمایهگذاری در فرایند توسعه صنعتی و اقتصادی استان کرمان و ایفای مسئولیتهای اجتماعی در استان پرقدرتتر باشد.
محمدعلی طالبی افزود: فعالیتهای این مجموعه فقط به طرحهای خیریه محدود نیست؛ بلکه حضور فعال آنها در عرصههای بهرهبرداری از معادن، احداث کارخانه های فرآوری مواد معدنی (از جمله فولاد و مس) و همچنین طرحهای زیرساختی و گردشگری، موتور محرک توسعه در شهرستانهای مختلف استان کرمان شده است.
وی اعلام آمادگی کرد:زمینه توسعه فعالیتهای گروه مالی گردشگری در حوزههای فرآوری معدنی، صنعت و زیرساختها فراهم شود وتعهد ارزشمند این مجموعه برای مشارکت در طرحهای آزادراهی استان، نمونهای از نگاه توسعهگرایانه است.
در این مراسم شهباز حسنپور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی،با قدردانی از اقدامات تحولی بنیاد نیکوکاری یاس فاطمهالنبی، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی تأکید کرد.