به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بخشدار مرکزی شادگان گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی و تسهیل در تردد ساکنان، طرح نهضت آسفالت در روستا‌های بخش مرکزی شادگان با جدیت در حال اجرا است.

رضا استکی افزود: این طرح با هدف تسهیل در تردد و آسایش و امنیت روستاییان این بخش اجرایی شده است.

او گفت: در ادامه اجرای نهضت آسفالت در مناطق روستایی، عملیات اجرای آسفالت در روستا‌های بخش مرکزی این شهرستان آغاز شده و وارد فاز اجرایی شده است.

بخشدار مرکزی شادگان ادامه داد:موضوع آسفالت معابر روستا‌های بخش مرکزی با مشارکت دهیاری‌های بخش مرکزی و بنیاد مسکن با تأمین قیر یارانه‌ای به منظور بهبود شرایط معابر عمومی روستا‌ها و رضایتمندی مردم در دستور کار بخشداری مرکزی شادگان قرار دارد.