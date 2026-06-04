فرمانده انتظامی جویبار از اجرای طرح پایش هوشمند و کنترل ۲۵ مجرم حرفه‌ای و سابقه‌دار با پابند الکترونیک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از اجرای طرح پایش هوشمند و کنترل ۲۵ مجرم حرفه‌ای و سابقه‌دار با استفاده از پابند الکترونیک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبدالله اکبری گفت: برابر دستورالعمل ابلاغی و در راستای اجرای برنامه‌های کنترل هوشمند مجرمان و سارقان سابقه‌دار، این طرح توسط پلیس آگاهی شهرستان جویبار در حال اجرا است.

وی افزود: اجرای این طرح در چارچوب اقدامات نوین پلیسی از سال گذشته آغاز شده و با هدف افزایش نظارت بر مجرمان سابقه‌دار و پیشگیری از وقوع جرایم دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار اظهار کرد: از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون، ۲۵ مجرم حرفه‌ای و سابقه‌دار با استفاده از پابند الکترونیک در سطح شهرستان تحت کنترل و پایش قرار دارند.

سرهنگ اکبری با اشاره به نتایج اجرای این طرح تصریح کرد: هدف اصلی از به‌کارگیری این فناوری، کاهش سرقت‌ها و سایر جرایم است که تاکنون نیز دستاورد‌های مطلوبی برای مجموعه انتظامی به همراه داشته است.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از روش‌های هوشمند در پیشگیری از جرم، افزایش نظارت بر مجرمان و ارتقای امنیت اجتماعی می‌تواند زمینه دستیابی به موفقیت‌های بیشتر در حوزه تأمین نظم و امنیت عمومی را فراهم کند.