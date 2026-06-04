مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از افزایش شاخص برخورداری روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان از راه آسفالته به ۸۱.۶۷ درصد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، ارسلان شکری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: با اجرای گسترده پروژه‌های بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی، استان در این حوزه موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷۶ کیلومتر از محور‌های روستایی استان بهسازی و آسفالت شده که نتیجه آن بهره‌مندی ۱۴۹ روستا با جمعیتی بالغ بر ۶ هزار و ۳۵۰ خانوار از نعمت راه آسفالته بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: اجرای این پروژه‌ها موجب شد شاخص برخورداری روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان از راه آسفالته ۲.۶ درصد افزایش یافته و به ۸۱.۶۷ درصد برسد که دستاوردی مهم در مسیر توسعه متوازن و ارتقای عدالت زیرساختی در مناطق روستایی استان محسوب می‌شود.

شکری با اشاره به تداوم نهضت توسعه راه‌های روستایی در استان تصریح کرد: هم‌اکنون ۷۹ پروژه راه روستایی به طول ۴۷۶ کیلومتر و با اعتبار اولیه ۱۷ هزار میلیارد ریال در نقاط مختلف آذربایجان‌غربی در دست اجرا است که با تأمین اعتبارات و قیر مورد نیاز، زمینه برخورداری ۲۰۸ روستای دیگر با بیش از ۱۵ هزار خانوار از راه آسفالته استاندارد و ایمن فراهم خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود، خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، شاخص برخورداری روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان از راه آسفالته را به میانگین کشوری نزدیک کرده و گام بلندی در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ایمنی تردد و بهبود کیفیت زندگی روستاییان خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین از برنامه‌ریزی گسترده برای آغاز پروژه‌های جدید خبر داد و گفت: در سال جاری مجوز برگزاری مناقصه برای ۲۷ محور روستایی به طول ۸۴ کیلومتر و با اعتبار ۲ هزار و ۹۳۵ میلیارد ریال صادر شده و علاوه بر آن، ۲۲ قرارداد جدید به طول ۱۲۰.۷ کیلومتر و به ارزش ۷ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال منعقد شده است.

شکری تأکید کرد: توسعه راه‌های روستایی یکی از اولویت‌های اصلی این اداره کل است و با تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی، تلاش خواهیم کرد زمینه دسترسی ایمن، سریع و پایدار تمامی روستا‌های واجد شرایط استان به شبکه راه‌های استاندارد فراهم شود.