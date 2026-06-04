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مقام معظم رهبری به مناسبت سی و هفتمین سالگرد بزرگداشت امام خمینی(ره) فرمودند: همگان با ایستادگی، روشنبینی، حفظ وحدت، اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن، نقشه او را خنثی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیام حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی بهمناسبت عید غدیر و سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و سالگرد آغاز رهبری حضرت آیتالله شهید سیدعلی خامنهای صبح امروز در حرم امام راحل توسط حجتالاسلام محمدجواد حاجعلیاکبری قرائت شد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
اَلحَمدُ للهِ الَّذی جَعَلَ کَمالَ دینِه وَ تَمامَ نِعمتِه بِوِلایةِ امیرِالمؤمنین علیِبنِ اَبیطالِب علیهالسّلام
عید سعید غدیر را به همهی مسلمانان و محبّین پدر امّت اسلام، امیرالمؤمنین علی صلواتاللهوسلامهعلیه در ایران و سراسر جهان تبریک میگویم و به روح مطهّر حضرت امام خمینی رحمةاللهعلیه سلام و درود میفرستم. امسال سیوهفتمین ۱۴ خردادی است که از فراق خمینی کبیر میگذرد و اوّلین ۱۴ خردادی است که پدر مهربان امّت، مرید و یار وفادار و برجستهی مکتب امام، رهبر عظیمالشأن شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای اعلیاللهمقامهالشریف میهمان ضیافت الهی شده و طنین صدای پرصلابت و کلام حکیمانه و نافذش در مرقد مطهّر امام شنیده نمیشود. امّا مجموعهی بیانات و مکتوبات ده سالهی بنیانگذار جمهوری اسلامی و سیوشش سالهی رهبر عظیمالشأن شهید، گنجینهی ارزشمند و بیبدیلی برای همهی ما و چراغ راه مسیر آینده است.
اوّلاً امروز عید غدیر است و عیداللهالاکبر؛ روز عهد معهود و میثاق مأخوذ که خداوند در آن تکلیف مدیریت جامعه و نظام اسلامی را مشخص فرموده و اِکمال دین و اتمام نعمت را با ولایت و امامت مستمرّ حضرات معصومین صلواتاللهعلیهماجمعین صورت داده است.
سند افتخار زندگی امامین انقلاب تأسی به حضرت علی (ع) بوده است
غدیر یادآور کسی است که هر لحظه از عمر شریفش از ابتدای ولادت در کعبه تا رسیدن به فوز شهادت، برای خدا و در راه خدا بود. بر این اساس آن حضرت پس از وجود مکرّم رسولالله صلیاللهعلیهوآله در همهی دورانهای زندگی و برای آحاد مسلمین و مؤمنین، اسوهی اعلی و الگویی جامع محسوب میشوند، و شایسته و بایسته آن است که از طفل خردسال تا کهنسالان و از افراد عادی جامعه تا نخبگان و رهبران به آن حضرت اقتداء کنند؛ همچنان که سند افتخار زندگی امامین انقلاب نیز همین تأسّی به آن بزرگوار بوده است.
ثانیاً امروز سالگرد رحلت امام امّت رحمةاللهعلیه و فرصتی ارزشمند برای تفکر و گفتگو پیرامون این شخصیت مشهور، امّا کمتر شناخته شده است. شخصیّتی پرجاذبه که درک و شناخت عمیق از راه و هدف نورانیاش، چراغ راه آیندهی ایران اسلامی است؛ اما بسیاری از آحاد ملّت که در سنین جوانی هستند، توفیق درک مستقیم ایشان را نداشتهاند و حتی بسیاری از آنانی که دوران حیات ایشان را درک کردهاند، کمتر به عمق شخصیّت و خط امام رسیدهاند.
قیام لله زیربنای مکتب امام است
قالَ اللهُ تَعالی قُل اِنَّما اَعِظُکُم بِواحِدَة اَن تَقوموا لله مَثنی و فُرادی. خداوند تبارک و تعالی در این آیهی شریفه خطاب به رسول اعظم صلیاللهعلیهوآله میفرمایند به امّت بگو من شما را تنها به یک امر موعظه میکنم که برای خدا دو نفر دو نفر یا هر یک به تنهایی بپاخیزید. این کریمه، مَطلع اولین پیام و یکی از قدیمیترین اسنادی است که شخصیت بیبدیل عبد صالح و روح بزرگ عصر و زمان ما، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، در آن، ملّت ایران را به قیام برای خدا دعوت کرده است. آری قیام لله، زیربنای مکتب امام است و از جمله مهمترین آثار و برکات وجودی ایشان، هدایت و تربیت و تأثیر شگرف بر جامعه بر اساس همین مبنا میباشد. همین حرکت الهی، منشأ نزول برکات و توجهات ربوبی و جاری شدن سنت حضرت حق جلّ و علا در هدایت جامعه به مسیر حق است که وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا.
و مگر نه این است که مهمترین حرکتهای فراگیر و برانگیختگی ملّت ایران، در دوران خمینی کبیر و خامنهای عظیمالشأن شهید و با هدایت مستقیم یا غیرمستقیم ایشان صورت گرفته است؟ کدام نیروی عظیم میتوانست ملّت خوابزده و مسحور استکبار و استعمار را در شرایطی که انسداد و خفقان و وابستگی همهجانبه به غرب حاکم بود، در پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ بیدار کند؟ کدام قدرت جاذبه میتوانست میلیونها نفر را در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ برای استقبال و در چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ برای بدرقهی امام امّت به خیابانها بکشاند؟ و در آخرین نمونهی شگفتانگیز، کدام نیروی مستحکم و ارادهی پولادین بود که از سحرگاه دهم اسفند ۱۴۰۴ ملّت ایران را آنچنان مبعوث کرد و به میدان آورد که با انگیزهای والا با گذشت بیش از سه ماه کماکان پرحرارت به خونخواهی رهبر شهید خود و سایر شهیدان بهخونخفته و به پاسداشت حریم نظام اسلامی و وطن عزیزشان در میدان حاضر هستند و صفوف چند ده میلیونی جانفدایان را برای تحقق آرمان رهبر شهید و اقامهی حق و قیامِ لله مستحکم کردهاند؟
خمینی کبیر و خامنهای شهید آمادگی ملت را کشف و احیا نمودند
آری این خمینی کبیر و خامنهای عظیمالشأن شهید بودند که این استعداد و آمادگی را در ملّت عزیز ایران کشف و احیاء نمودند و همواره به آن ارج ویژهای مینهادند. امام بزرگوار که بیتردید با تقوای مثالزدنیاش از آنچه بر قلمش جاری میشد مراقبت میکرد، در وصیّتنامهی خود، ادعایی عظیم مطرح فرمود و اینگونه نگاشت که «من با جرأت مدّعی هستم که ملّت ایران و تودهی میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از ملّت حجاز در عهد رسولالله صلیاللهعلیهوآله، و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسینبنعلی صلواتاللهوسلامهعلیهما میباشند».
ملت ایران با بعثت تازه خود در کنار جبهه مقاومت مایه مباهات ملتهای آزاده شده است
امروز همهی ملّت عزیز مفتخر است که با بعثت تازهی خود در کنار جبههی مقاومت، مایهی مباهات در برابر دیدگان آگاه و ملّتهای آزاده جهان شده است و صِدق این فراز از وصیّتنامهی امام خمینی را دوباره جلوهگر نموده است. به تعبیر رهبر شهید اعلیاللهمقامهالشریف، آن دست قدرتمندی که توانست اقیانوس عظیم ملّت را به تلاطم در بیاورد، شخصیت فولادین، دل مطمئن و زبان ذوالفقارگونهی امام بزرگوار و خمینی عظیم بود که توانست میلیونها انسان را وارد میدان کند، در میدان نگه دارد و جهت حرکت را به آنها تعلیم بدهد.
و صد البته نمونهی دیگر این قِسم تأثیر، از آنِ خود خامنهای عزیز است که قدم در مسیر سَلَف صالح خود گذاشت و قریب به چهار دهه رهبری انقلاب و نظام اسلامی، با اعتماد به جوانان و تعمیق و ارتقاء سطح بینش و نگرش مردم، جامعه را به چنان سطحی از آمادگی رساند که پس از واقعهی عظیم شهادتش، نِصابی تازه از بعثت ملّت ایران شکل گرفت.
مکتب خامنهای عزیز، همان مکتب خمینی کبیر در امتداد اسلام ناب است
آری مکتب خامنهای عزیز، همان مکتب خمینی کبیر در امتداد اسلام ناب محمّدی صلیاللهعلیهوآلهوسلم است که زیربنای آن قیامِ لله است و شاگردان این مکتب، صف در صف آمادهی اقامهی حق، اِزالهی باطل و مجاهده در این مسیر نورانی هستند. امام رحمةاللهعلیه پدیدآورندهی تحولی بزرگ و تاریخی در سطح ایران، امّت اسلامی و جهان میباشد که رهبر شهید اعلیالله مقامهالشریف به تعمیق و گسترش و استمرار آن پرداخته و برای تکامل و تحقق آن، نظامسازی و جامعهپردازی نمود.
رهبر شهید چهارده خرداد را به فرصت میثاق سالیانه ملت با امام خمینی (ره) تبدیل کرده است
در همین راستا حضرت ایشان علاوه بر زنده نگهداشتن مکتب امام در کلام و قلم و عمل و در دیدارهای گوناگون خود، چهاردهم خرداد را به فرصت میثاق سالیانهی ملّت با امام خمینی تبدیل کرده و منظومهای از اصول، سیاستها و خطوط مکتب امام را تشریح و تبیین میفرمود.
از جمله بعضی آموزههای احیاناً تکرار شوندهی آن، این بود که ملّت ایران، ملّتی مؤمن، باهوش و شجاع است؛ و اینکه مردم، صاحبان اصلی کشور و منشأ قدرت آن هستند؛ و اینکه این مردم هر تحول صحیحی را که دنبال کنند میتوانند رقم زنند و شعار «ما میتوانیم» را در عرصههای مختلف عینیّت بخشند. از دیگر آن آموزهها، لزوم حمایت از مظلوم بهعنوان وظیفهی اسلامی، انسانی و ایرانی است. و اینکه نظام سلطه و در رأس آن امریکا با این ملّت و هویت ممتاز، و تسلیمناپذیریش مشکل دارد.
همگان با ایستادگی، روشن بینی و حفظ وحدت، نقشه دشمن را خنثی کنند
آری نظام سلطه که پادگانی به نام اسرائیل را که از قریب هشتاد سال قبل ساخته، وجود یک ایران قوی و مستقل و برخوردار از انواع مزایا را در مرز شرقی جغرافیای پوچ و دروغین اسرائیل بزرگ یعنی شرقِ فرات نمیپذیرد و از هر اقدامی در جهت جلوگیری از پیشرفت آن کوتاهی نمیکند. در همین مجال به ملّت عزیز عرض میکنم دشمن خبیث، حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و بخصوص بخاطر مواجهه با ضربهی قاطع، چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان، تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه میکند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده، کِیدِ خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است: یکی تابآوری مردم؛ دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این هر دو، کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی، و اختلاف است. لذا در مقام مقابله با این بدخواهیها باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن، نقشهی شوم او را خنثی نمایند. در این مقام، نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هرگونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب میگردد.
اکنون فرصت تازهای برای معرفی عملی و تحقق بخشیدن به مکتب خمینی کبیر و خامنهای عزیز شهید بهعنوان رهبران مظلوم امّا مقتدر و البته پیروز انقلاب اسلامی در سراسر جهان فراهم شده است. این نقش مهم بر عهدهی آحاد ملّت خصوصاً جوانان، نخبگان و اهالی فکر و اندیشه و هنر است تا بر اساس همین مکتب با اعتماد به وعدههای خداوند، در سایهی توجهات سرورمان عجّلاللهتعالیفرجهالشریف و در مسیر اسلام ناب یعنی خط نورانی ترسیم شده در دوران دویستوپنجاه سالهی حضور صاحبان عصمت و ولایت کُبری صلواتاللهوسلامهعلیهماجمعین، آیندهی درخشان ایران عزیز را بسازند.
از خداوند متعال پیروزی نهایی ملت بعثت یافته را مسئلت میکنم
از خداوند قادر متعال مسئلت میکنم این ملّت بعثت یافته را به پیروزی نهائی و قلّههای باشکوه پیشرفت و عظمت، نائل و روح ملکوتی امامین انقلاب و ارواح مطهّر شهیدان انقلاب اسلامی خصوصاً شهدای دفاع مقدس دوّم و سوّم را با مولایشان حضرت امیرالمؤمنین علیصلواتاللهوسلامهعلیه محشور و قلب مقدّس و نورانی سرورمان حضرت ولیعصر را از ملّت ایران راضی و این ملّت عزیز و خادمینش را بهرهمند از ادعیهی خاص و شفاعت آن حضرت فرمایند، بمنّه و کرمه و السّلام و علیکم و رحمة الله و برکاته.
سیّدمجتبی حسینی خامنهای
۱۴ خرداد ۱۴۰۵