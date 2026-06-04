مراسم عید سعید غدیر خم با برپایی ایستگاه صلواتی،و حضور فرمانده و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه مرکز بهداری جنوب نیروی زمینی سپاه برای دیدار با کارکنان و بیماران در بیمارستان شهید دکتر مجید بقایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، بیمارستان شهید دکتر مجید بقایی با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و معنوی، این عید بزرگ را گرامی داشت.

در این مراسم، ایستگاه صلواتی در سالن انتظار بیمارستان برپا شد و از کارکنان، مراجعان و همراهان بیماران با شربت و شیرینی پذیرایی به عمل آمد.

فرمانده مرکز بهداری رزمی جنوب، سرهنگ پاسدار سیروس طیبی و حجت الاسلام شوشتری نسب مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مرکز به همراه جمعی از مدیران و مسئولان، ضمن حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان، از بیماران عیادت کرده و با آنان گفت‌و‌گو کردند. ایشان فرا رسیدن عید ولایت و امامت را تبریک گفتند و برای بیماران آرزوی سلامتی و بهبودی نمودند.

در ادامه، فرمانده و مدیران مرکز بهداری جنوب با حضور در بخش‌های دیگر، عید سعید غدیر خم را به کارکنان تبریک گفته و از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی قدردانی کردند.