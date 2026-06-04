مردم ولایتمدار شهرستان قرچک در نود و پنجمین شب از اجتماعات مردمی خود، با حضوری گسترده در میدان امام خمینی (ره)، ضمن سوگواری در پی شهادت رهبر انقلاب، بر ایستادگی در مسیر مقاومت و حفظ اقتدار ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نود و پنجمین قرار شبانه مردم قرچک شب گذشته در حالی برگزار شد که میدان امام خمینی (ره) شاهد حضور پرشور خانواده‌ها، جوانان و پیشکسوتان جهاد و شهادت بود. در این تجمع که در فضایی آکنده از بصیرت برپا شد، شرکت‌کنندگان با حمل تصاویر رهبر شهید انقلاب، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

حاضران در این اجتماع، شهادت رهبر معظم انقلاب را ضایعه‌ای بزرگ، اما انگیزه‌ای مضاعف برای تداوم مسیر استکبارستیزی دانسته و تصریح کردند که پیوند میان مردم قرچک و ولایت، ناگسستنی است. شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به ۹۵ شب حضور مستمر در صحنه، این پایداری را پاسخی قاطع به یاوه‌گویی‌های دشمنان و نشانه‌ای از آمادگی کامل ملت برای دفاع از امنیت و بازدارندگی کشور برشمردند.