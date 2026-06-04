به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در جشن باشکوه عید غدیر، بارگاه نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در نجف اشرف میزبان خیل عظیم زائران بود. شهر نجف به برکت وجود حرم ملکوتی مولای متقیان، جلوه‌ای از شور، عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشت و خیرین ایرانى به یمن جشن غدیر بزرگترین کیک جهان را تولید و کام بیش از هشتصد هزار زائر نجف را شیرین کردند.