به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سیما اورنگ مدیر گروه بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت خوزستان از شیوع ۱۸.۹ درصدی دیابت در جمعیت بالای ۲۵ سال این استان خبر داد و گفت: این آمار به مراتب بالاتر از میانگین کشوری ۱۴.۱ درصد است.

او با بیان اینکه دیابت به یکی از چالش‌های اصلی نظام سلامت در خوزستان تبدیل شده، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد سن ابتلا به دیابت در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و موارد بیشتری از پیش‌دیابت و دیابت نوع ۲ در گروه‌های سنی جوان‌تر مشاهده می‌شود.

اورنگ گفت: در حال حاضر ۱۴۰ هزار بیمار دیابتی در مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز شناسایی شده‌اند، اما ۳۰ درصد مبتلایان هنوز از بیماری خود بی‌اطلاع هستند.

مدیر گروه بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اینکه تنها ۶۲ درصد بیماران درمان دریافت می‌کنند افزود: شاخص درمان مؤثر دیابت در خوزستان فقط ۱۸ درصد است که نشان میدهد بیماران به طور منظم دارو مصرف نمی‌کنند و پیگیری درمان را جدی نمی‌گیرند.

او ادامه داد: افراد بالای ۳۰ سال دارای سابقه خانوادگی، چاقی یا فشار خون بالا در اولویت قرار دارند.

اورنگ تأکید کرد: کنترل روند رو به افزایش دیابت نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و مشارکت فعال مردم است.