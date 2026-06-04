به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز پنجشنبه چهاردهم خرداد همزمان با سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شد و با قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به معمار بزرگ انقلاب و جمهوری اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی، تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) نیز حضور داشت.