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حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با حضور در مرقد مطهر امام راحل با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) تجدید بیعت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز پنجشنبه چهاردهم خرداد همزمان با سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شد و با قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به معمار بزرگ انقلاب و جمهوری اسلامی، بار دیگر با آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین سید حسن خمینی، تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) نیز حضور داشت.