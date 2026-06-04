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استاندار آذربایجان غربی گفت: ۱۴ خرداد فرصتی برای بازخوانی اندیشههای بلند، آرمانهای الهی و میراث ماندگار امام راحل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به مناسبت سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) منتشر شد.
در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
چهاردهم خردادماه، یادآور عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و فرصتی برای بازخوانی اندیشههای بلند، آرمانهای الهی و میراث ماندگار آن رهبر فرزانه است.
امام خمینی (ره) با اتکا به ایمان، مردمباوری و احیای ارزشهای اصیل اسلامی، نهضتی را پایهگذاری کرد که عزت، استقلال و خودباوری را برای ملت ایران به ارمغان آورد و مسیر جدیدی را در تاریخ معاصر جهان گشود.
امروز نیز تداوم راه آن بزرگمرد تاریخ، در سایه راهبریهای حکیمانه رهبر شهید و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، ضامن پیشرفت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی است.
سیوهفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) را گرامی داشته و یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تمامی مجاهدان راه حق در جنگ رمضان را ارج مینهیم.
امسال، تقارن این ایام با دهه امامت و ولایت و فرارسیدن عید سعید غدیر خم و برگزاری مستمر و باشکوه تجمعات شبانه، جلوهای ویژه به این مناسبت بخشیده است؛ عیدی بزرگ که پیامآور تداوم مسیر هدایت، ولایت و وحدت امت اسلامی است. بیتردید پیوند عمیق میان آرمانهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ولایت، سرمایهای ارزشمند برای حفظ انسجام ملی و حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت کشور به شمار میآید.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام حضرت امام خمینی (ره)، فرارسیدن عید سعید غدیر خم را نیز به مردم شریف، متدین و ولایتمدار آذربایجانغربی تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون ایران اسلامی را مسئلت دارم.
رضا رحمانی، استاندار آذربایجانغربی