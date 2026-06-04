به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) منتشر شد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

چهاردهم خردادماه، یادآور عروج ملکوتی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌های بلند، آرمان‌های الهی و میراث ماندگار آن رهبر فرزانه است.

امام خمینی (ره) با اتکا به ایمان، مردم‌باوری و احیای ارزش‌های اصیل اسلامی، نهضتی را پایه‌گذاری کرد که عزت، استقلال و خودباوری را برای ملت ایران به ارمغان آورد و مسیر جدیدی را در تاریخ معاصر جهان گشود.

امروز نیز تداوم راه آن بزرگ‌مرد تاریخ، در سایه راهبری‌های حکیمانه رهبر شهید و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ضامن پیشرفت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی است.

سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) را گرامی داشته و یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تمامی مجاهدان راه حق در جنگ رمضان را ارج می‌نهیم.

امسال، تقارن این ایام با دهه امامت و ولایت و فرارسیدن عید سعید غدیر خم و برگزاری مستمر و باشکوه تجمعات شبانه، جلوه‌ای ویژه به این مناسبت بخشیده است؛ عیدی بزرگ که پیام‌آور تداوم مسیر هدایت، ولایت و وحدت امت اسلامی است. بی‌تردید پیوند عمیق میان آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ولایت، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ انسجام ملی و حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت کشور به شمار می‌آید.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام حضرت امام خمینی (ره)، فرارسیدن عید سعید غدیر خم را نیز به مردم شریف، متدین و ولایت‌مدار آذربایجان‌غربی تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون ایران اسلامی را مسئلت دارم.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی