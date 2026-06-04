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مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجانغربی با اشاره رشد چشمگیر ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان گفت: تلاشها برای رسیدن به ظرفیت ۱۵۰ مگاوات تا پایان سال جاری ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طاهر کیامهر افزود: کارگروه انرژیهای تجدید پذیر سال گذشته در استان تشکیل شده است که وظیفه بررسی اهلیت علاقمندان به فعالیت و سرمایهگذاری در این حوزه را بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: گامهای مثبتی در این زمینه برداشته شده و تاکنون پروندههای متعددی جهت سرمایهگذاری دریافت شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجانغربی با اشاره به آمار تولید انرژی در این استان گفت: در سال گذشته، تولید انرژی خورشیدی در استان نزدیک به سه مگاوات بود که اکنون این رقم به ۳۸ مگاوات رسیده است.
وی اضافه کرد: هدف این است که تا پایان سال جاری به ظرفیت تولید ۱۵۰ مگاوات دست یابیم که در صورت تحقق، دستاورد بسیار بزرگی خواهد بود.
کیامهر در ادامه افزود: اگر بتوانیم سالانه ۵۰ مگاوات به این ظرفیت اضافه کنیم، رقم قابل قبولی حاصل میشود و با برنامهریزیهای چندساله، بهزودی به استانداردهای جهانی در این حوزه نزدیک میشویم.
وی با اشاره به چالشهای مربوط به زمین در این استان اظهار کرد: با توجه به کشاورزی بودن این استان و بهرهبرداری از تمامی اراضی، زمینهای بلااستفاده برای واگذاری جهت ایجاد کاربریهای انرژی خورشیدی در دسترس نیست.
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجانغربی همچنین درباره مشوقهای مالی و چالشهای موجود گفت: برخی از این نیروگاهها از صندوق توسعه ملی وام دریافت کردهاند و برخی بانکها نیز در این زمینه فعال هستند.
وی خاطرنشان کرد: با این حال لازم است فرهنگ استفاده از انرژیهای خورشیدی در بخش خانگی نیز رواج یابد، اگرچه هزینههای ایجاد پنلهای خورشیدی افزایش یافته است اما چشمانداز موجود برای توسعه این حوزه مطلوب ارزیابی میشود.