به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی و همه‌جانبه با پدیده قاچاق و تشدید برخورد با قاچاقچیان سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان هندیجان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تانکر سوخت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند که برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی و با قرار وثیقه روانه زندان شد

سردار میرفیضی ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این تانکر سوخت با بارنامه جعلی و تحت عنوان گاز حلال از اهواز به سمت بندرعباس در حال حمل محموله بوده است.

وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه قاچاق سوخت و اخلال در نظام اقتصادی برابر قانون برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.