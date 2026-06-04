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روسیه مخالفت شدید خود را با گسترش شورای امنیت سازمان ملل با الحاق کشورهای غربی به آن اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه روسیا الیوم؛ «کریل لوگوینوف» از مسئولان ارشد وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو با گسترش اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و با عضویت کشورهای جدید غربی به آن به شدت مخالف است.
مدیر دپارتمان سازمانهای بینالمللی وزارت امور خارجه روسیه با بیان اینکه که مسکو با گسترش شورای امنیت با عضویت کشورهای غربی به شدت مخالف است؛ تاکید کرد: این اقدام مانع از ایجاد نظم جهانی چند قطبی میشود.
«کریل لوگوینوف» در مصاحبه با خبرگزاری تاس اظهار داشت: افزایش تعداد کرسیهای غربی در شورای امنیت قابل قبول نیست، زیرا این کار مانعی برای تشکیل نظم جهانی چند قطبی خواهد شد.
وی تاکید کرد: ساختار و ترکیب فعلی اعضای شورای امنیت به شدت به سمت کشورهای غربی گرایش دارد و این امور کاملا مشهود است که با واقعیت معاصر همسو نیست.
این مقام وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد: در ترکیب اعضای شورای امنیت، جانبداری آشکاری به نفع کشورهای غربی نمایان است و این روند منعکس کننده واقعیت جهان معاصر ما نیست.
بنابراین، ما معتقدیم که اثربخشی رویکرد شورای امنیت تنها با گسترش نمایندگان اکثریت کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، بهبود مییابد.
لاگوینوف با بیان اینکه تلاشها برای ایجاد اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل نباید بر اثربخشی آن تأثیر بگذارد، خاطر نشان کرد: این مسئله را نمیتوان با روشهای محاسباتی مانند رأیگیری قطعنامهها برای به دست آوردن حداقل تعداد آرا حل کرد، بلکه مدل اصلاحات باید از اتفاق نظر اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل برخوردار باشد.