معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم از کسب رتبه نخست یزد در حوزه ساماندهی امور جوانان در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در ستاد ساماندهی امور جوانان کشور در سال ۱۴۰۴، استان یزد در میان ۳۲ استان کشور موفق به کسب رتبه نخست شد.

وی با اشاره به تداوم موفقیت‌های استان در این حوزه افزود: این هفتمین سال پیاپی است که استان یزد در ارزیابی‌های ملی ساماندهی امور جوانان در جایگاه برتر کشور قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی منسجم، همکاری دستگاه‌های اجرایی و توجه جدی به مسائل و ظرفیت‌های جوانان در استان است.

معاون استاندار ادامه داد: بر اساس این ارزیابی‌ها، پس از یزد استان آذربایجان شرقی رتبه دوم را کسب کرده و استان‌های ایلام و اصفهان به طور مشترک در رتبه سوم قرار گرفتند.