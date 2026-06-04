مردم ولایتمدار شهرستان اسلامشهر در نود و پنجمین شب از اجتماعات مردمی، با حضوری گسترده در میادین و مراکز شهر، ضمن ابراز سوگ عمیق در پی شهادت رهبر انقلاب، بر تداوم مسیر مقاومت و بیعت مطلق با آرمان‌های ایشان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میادین اصلی شهرستان اسلامشهر در شب گذشته شاهد تجمعی عظیم از قشر‌های مختلف مردم بود که در نود و پنجمین شب «قرار»، برای تجدید پیمان با رهبر شهید انقلاب گرد آمدند. این اجتماع که در فضای حماسی و در عین حال سوگوارانه برگزار شد، گویای بصیرت و هوشیاری مردم این منطقه در شرایط حساس کنونی است.

حاضران در این مراسم با برافراشتن تصاویر رهبر فقید و پرچم‌های مقاومت، اعلام داشتند که شهادت امام مقاومت، نه تنها باعث تزلزل اراده ملت نیست، بلکه شعله‌های وفاداری را در قلب‌های آنان برافروخته‌تر کرده است. شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌هایی در حمایت از محور مقاومت، تصریح کردند که مسیر پیموده شده توسط رهبر شهید، مسیری است که با عزم راسخ و اطاعت مطلق از رهبری جدید تا پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت.