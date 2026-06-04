به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت برق استان با اشاره به اجرای این مانور در شهرستان‌های ۱۲گانه استان، گفت: طرح مهتاب با هدف کاهش تلفات انرژی، صیانت از حقوق مشترکان قانونمند، پایداری شبکه‌های برق رسانی و مقابله با استفاده غیر مجاز از انرژی برق اجرایی شده و در هفته و ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

فرهزاد افزود: ۷۳ انشعاب غیر مجاز در دومین مانور سراسری این طرح با همکاری مراجع قضایی و نیرو‌های انتظامی شناسایی و جمع آوری گردید و در نگاه کلی از ابتدای شروع طرح مهتاب در استان تاکنون ۷۴۵ مورد انشعاب غیر مجاز ۱۷ دستگاه استخراج غیر مجاز رمز ارز جمع آوری شده و ۷۹۲ کنتور معیوب نیز تعویض شده است.

در طرح مهتاب، شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز، نوسازی لوازم اندازه‌گیری و تعویض کنتور‌های قدیمی با مدل‌های هوشمند جهت افزایش دقت در محاسبه مصرف و مدیریت بهتر بار شبکه در دستور کار قرار گرفته است.