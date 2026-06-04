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مراسم عید سعید غدیر در کرج

مراسم جشن عید سعید غدیر خم با برگزاری موکب های مردمی در کرج برگزار شد
عکاس :مهدی اللهیار بیگی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ - ۱۰:۳۰
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برچسب ها: عید غدیر ، کرج ، غدیر خم
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