پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، عید غدیر خم را تجلی امامت و ولایت و الگویی برای بصیرت و اقتدار در جامعه اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبیالله قاسمی در پیامی با گرامیداشت روز عید غدیرخم بر ضرورت ترویج فرهنگ علوی در بین نیروهای انتظامی و مردم تأکید کرد.
در متن پیام فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
عید سعید غدیر خم، بزرگترین عید شیعیان و نقطه اوج رسالت پیامبر اعظم (ص) و آغاز امامت و ولایت حضرت علی (ع) است. این عید، صرفاً یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه تجدید پیمان ناگسستنی ملت بزرگ ایران با آرمانهای بلند ولایت و امامت است. غدیر، روز انتخاب، روز امانتداری و روز تبیین مسیر هدایت برای بشریت است.
فرهنگ غدیر، فرهنگ بصیرت، عدالتمحوری و ایستادگی در برابر ظلم است که تبلور آن در مقاومت نیروهای مسلح در صحنه نبرد و مقاومت امت شهیدپرور ایران اسلامی در تجمعات مردمی در خیابانها از شروع جنگ تحمیلی رمضان بر جهانیان ثابت شده است.
امروز، عید غدیر به عنوان آیینی بزرگ ولایت مداری و الگویی برای نشاط اجتماعی، نشان از اهمیت نقش ولایت در تمامی شئون جامعه، از جمله تأمین امنیت و نظم اجتماعی دارد.
این فرهنگ غنی، سرمشقی بیبدیل برای کارکنان انتظامی است تا بتوانند با اقتدا به مولای متقیان، در راه خدمترسانی صادقانه و برقراری امنیت پایدار برای شهروندان و مهمانان این جزیره زیبا، گام بردارند.
اینجانب به نوبه خود و از طرف کارکنان خدوم فرماندهی انتظامی ویژه و دریابانی کیش، این عید پربرکت را به محضر مقام معظم رهبری حضرت آیه الله امام مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، تمامی همکاران خدومم در فراجا و مردم شریف و ولایتمدار جزیره کیش تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
از خداوند متعال خواستارم توفیق پیروی از سیره نورانی امیرالمؤمنین (ع) را در سایه سار توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهبری داهیانه امام خامنهای عزیز (حفظه الله) به همگان عطا فرماید.