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گل آرایی حرم مطهر رضوی

به مناسبت عید سعید غدیر، ضریح و حرم مطهر امام رضا علیه السلام، گل آرایی شد. اجرای برنامه‌های آذین‌بندی، حال‌وهوای فرح بخش حرم منور رضوی را صد چندان کرد.
عکاس :محسن رحیمی عنبران
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ - ۱۰:۵۳
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برچسب ها: حرم امام رضا (ع) ، عید غدیرخم
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