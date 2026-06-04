گل آرایی حرم مطهر رضوی

به مناسبت عید سعید غدیر، ضریح و حرم مطهر امام رضا علیه السلام، گل آرایی شد. اجرای برنامه‌های آذین‌بندی، حال‌وهوای فرح بخش حرم منور رضوی را صد چندان کرد.

عکاس : محسن رحیمی عنبران