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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: از امروز تا اوایل هفته آینده، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در سطح استان پیشبینی میشود و برای امروز و فردا کاهش ۲ تا ۳ درجهای دما انتظار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی ایلام از بررسی آخرین وضعیت نقشههای پیشیابی هواشناسی خبر داد.
طبق اعلام وی، از امروز تا اوایل هفته آینده افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در سطح استان پیشبینی میشود. این وضعیت در نواحی مرزی غربی و نوار جنوبی استان شدت بیشتری دارد.
احمدینژاد عنوان کرد: وزش باد شدید میتواند به برخی سازههای سبک و موقتی و همچنین سرشاخه درختان آسیب برساند. در این خصوص هشدار سطح زرد صادر شده است.
از نظر دمایی، برای امروز و فردا کاهش نسبی ۲ تا ۳ درجه پیشبینی میشود. از اوایل هفته آینده مجدداً به همین میزان افزایش دما خواهیم داشت. در کل، تا پنج روز آینده وضعیت دمای استان در محدوده نرمال باقی میماند.