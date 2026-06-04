به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: یگان حفاظت اداره محیط زیست سبزوار در چند شب پیاپی با گشت و کمین برای دستگیری باند قاچاق حیات وحش موفق به دستگیری متخلفان شدند.

فربد هومن افزود:از متخلفان یک راس بره آهو کشف و ضبط شد و اعضای باند به زنده گیری و خرید فروش ۶ رأس بره آهوی دیگر اعتراف کردندو

وی گفت: این باند شکار بیش از ۱۰ روز تحت تعقیب بودند و با رصد اطلاعاتی به دام قانون گرفتار شدند.