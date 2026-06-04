شب و روز عید غدیر در کهگیلویه و بویراحمد با برپایی ۶۰۰ موکب مردمی برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی برگزار می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان از برگزاری ویژه‌ برنامه‌های عید سعید غدیر خم در سراسر استان خبر داد و گفت: برنامه‌های عید سراسر نور غدیر در تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان با مشارکت گروه‌های مردمی، هیات مذهبی و مجموعه‌های فرهنگی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سید رضا افتخاری با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده در مرکز استان افزود: در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج، دیشب همزمان با شب عید غدیر از ساعت ۱۹ تا پاسی از شب و همچنین امروز پنجشنبه، همزمان با روز عید، از ساعت ۱۰ تا پایان شب، بیش از ۲۰۰ موکب به مردم خدمات رسانی می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: این موکب‌ها برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، تبیینی، کودک و نوجوان، پذیرایی، میز‌های خدمت و سایر فعالیت‌های مردمی را به شهروندان ارائه خواهند کرد.

وی اضافه کرد: پخت غذای نذری نیز در غروب روز عید غدیر در محل برگزاری جشن‌ها انجام شده و شام میان حاضران و شرکت‌کنندگان توزیع خواهد شد.

آیت الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی فقیه در استان با حضور در خیابان جمهوری اسلامی یاسوم، از غرفه‌های مستقر در این خیابان بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید، در جریان جزئیات برنامه‌های تدارک‌دیده شده از جمله ایستگاه‌های صلواتی، غرفه‌های کودک و نوجوان، سخنرانی‌های مذهبی و مراسم شادی‌آفرینی قرار گرفت.