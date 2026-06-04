مجتبی‌ تاجیک ساده، شاعر، درباره واقعه غدیر، به مناسبت عید سعید غدیر خم، شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی‌ تاجیک ساده، شاعر، درباره واقعه غدیر، به مناسبت عید سعید غدیر خم شعری سروده است.

جذر و مدِّ برکه تا آغاز شد

عشق در عالم طنین انداز شد

جملۀ ذرّات هستی در خروش

از نوک پا تا به سر چون چشم و گوش

واژه ها اینجا قیامت می کنند

شور محشر را روایت می کنند

لحظه ها در پیچ و تاب این مکان

نقطۀ عطفند بر طول زمان

عشق آمد پرده برداری کند

رازهای خویش را جاری کند

موجِ احساسی به عالم در گذر

پای تا سر، عرشیان محو نظر

پلّه پلّه میرود تا کهکشان

منبری از ساز و برگ اشتران

دستِ حق در پیش چشم مردمان

میرود بار دگر تا آسمان

حال موج برکه عالمگیر شد

فوق أَیْدیهِم چنین تفسیر شد

مصحف عشق است در حال نزول

روی دستان پر از مهر رسول

روز، شد یادآورِ روز الست

یادها از فیضِ ساقی مستِ مست

آسمان مستِ میِ کوثر شده

خاک پایِ حضرت حیدر شده

گشته جاری ذکرِ اللّٰهُ الصَّمَد

بر لبِ هر ذرّه یا حیدر مدد

ساکنانِ عرش هوهو می‌زنند

پیش حیدر باز، زانو می‌زنند

شورِ بی حدّی در عالم سر گرفت

عاشقی را عاشقی در بر گرفت

دست مولا چون ستون عرش شد

آسمان در زیر پایش فرش شد

جبرئیل از عرش پایین آمد و

بانگِ اَکْمَلْتُ لَکُم دین آمد و

ذکرِ اَنْعَمتُ عَلَیْکُم نِعْمَتی

یا نَبیُ اللّٰهِ اَعْظَم همّتی

بَلِّغ ای نورِ خداوندِ مبین

مرتضیٰ را کن امیرَالمؤمنین

بَلِّغ از سوی خدا این حُکم را

بازگو این خَلقِ صُمٌ بُکْم را

خیز و سوگندی ز دلهاشان بگیر

عهد و پیمانی به مولاشان بگیر

بر فلاحِ خلقِ من راهی بگو

نغمۀ مَنْ کُنْتُ مَوْلٰاهی بگو

برگی از تفسیر کوثر باز کن

از کتاب فضل حیدر باز کن

از فضیلت های میر عالمین

فاتح أحزاب و سردار حُنین

صحبت از ایثار و صبر و حلم کن

از صفای باب شهر علم کن

یا بخوان تفسیر و شرح إنَّمٰا

بازگو شأن نزول هَل أتیٰ

سِرِّ حا میم، آیه های فُصِّلَت

بار دیگر گو حدیث منزلت

از امیر عرصهٔ غیرت بگو

با حسودان از شب هجرت بگو

یاد، آور از شــــــــکوه مطلقش

ضربهٔ جانبخش روز خــندقش

آیت عظمای ما را هم بخوان

جلوه‌های لٰافَتیٰ را هم بخوان

گو که با این حکم مکتب کامل است

دین بدون حُبّ حیدر باطل است

جلوۀ اثبات حق را درک کن

این نماز بی وضو را ترک کن