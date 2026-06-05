معاون توسعه و پشتیبانی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: از ۸۷۹ هزار دانش‌آموز مشمول ثبت‌سفارش کتاب‌های درسی در استان، تاکنون ۷۱۸ هزار نفر معادل ۸۲ درصد اقدام به ثبت سفارش خود کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سعید سیاحی معاون توسعه و پشتیبانی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اهمیت ثبت‌سفارش کتاب‌های درسی به عنوان یکی از ارکان طرح مهر گفت: این فرآیند از اول اردیبهشت ۱۴۰۵ برای پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی (عادی و استثنایی)، پایه‌های هشتم و نهم متوسطه اول و پایه‌های یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم (نظری، فنی‌حرفه‌ای و کاردانش) آغاز شده است و تا ۳۱ خرداد ادامه دارد.

او افزود: ثبت‌سفارش کتاب‌های درسی پایه‌های اول ابتدایی، هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم (نظری، فنی‌حرفه‌ای و کاردانش) نیز از ۶ تیر شروع می‌شود و سامانه به مدت دو ماه برای خانواده‌ها فعال است.

سیاحی با بیان اینکه تمام مراحل ثبت‌سفارش کتاب‌های درسی از طریق سامانه my.medu.ir برای دانش‌آموزان و اولیا قابل انجام است، گفت: تاکنون ۷۱۸ هزار نفر از ۸۷۹ هزار دانش‌آموز مشمول ثبت کتب در استان خوزستان معادل ۸۲ درصد ثبت‌سفارش خود را انجام داده‌اند و از اولیای باقی‌مانده می‌خواهیم هرچه سریع‌تر اقدام کنند.