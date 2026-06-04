به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با تاکید بر اهمیت برخورد با مصارف غیر مجاز و نامتعارف برق گفت: مانور سراسری مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق و دستیابی به اهداف عملیاتی پیش‌بینی شده در تمامی شهر‌های استان اجرا شد که با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی و میدانی در دومین مانور، ۶ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۴۰ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شد.

علی خدری با بیان اینکه اجرای طرح مهتاب از ابتدای سال جاری آغاز شده است افزود: از زمان آغاز آن تاکنون، ۱۸۴ دستگاه ترانس غیرمجاز و ۹ هزار و ۲۵۱ مورد انشعاب غیرقانونی جمع‌آوری شده است. همچنین ۳ هزار و ۸۷۶ کنتور معیوب تعویض، ۱۲۲ دستگاه شمارشگر نصب و ۳ هزار و ۲۵۴ تست پمپاژ کشاورزی انجام شده است.

او گفت: در این مدت، ۳۲ کیلومتر شبکه سیمی نیز به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ادامه داد: نتیجه تلاش‌های صورت گرفته از ابتدای اجرای طرح تا کنون، احصاء حدود ۴۰۰میلیون کیلووات ساعت انرژی است که این میزان ذخیره انرژی می‌تواند به شرایط سخت تابستان کمک کند.

خدری گفت: طرح مهتاب فراتر از یک مانور مقطعی، برنامه‌ای عملیاتی و مستمر برای پایش و کنترل هوشمند شبکه است که با محوریت مقابله با انشعابات غیرمجاز، ساماندهی کنتور‌های دستکاری‌شده و توسعه شمارشگر‌های هوشمند دنبال می‌شود.