استاندار مازندران با صدور حکمی، علی‌اکبر یداللهی را به سمت مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طی حکمی از سوی مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، علی‌اکبر یداللهی به عنوان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان مازندران منصوب شد.

مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان مدیریت پسماند استان با حضور عبدالرضا دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، در دفتر این معاونت برگزار و حکم انتصاب به وی اعطا شد.

در این مراسم همچنین از خدمات و تلاش‌های مقیمی، مدیرعامل سابق سازمان مدیریت پسماند استان مازندران، قدردانی شد.

عبدالرضا دادبود در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت پسماند در استان گفت: رفع معضل پسماند یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و وعده‌های استاندار مازندران است و این موضوع به صورت جدی در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد.

وی افزود: در دوره مسئولیت یونسی رستمی، پروژه‌های متعددی در حوزه ساماندهی پسماند در شهر‌های مختلف استان اجرایی شده و اقدامات مؤثری برای رفع این چالش دیرینه در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح پسماند در حفظ سلامت عمومی و محیط زیست تصریح کرد: انتظار می‌رود مدیرعامل جدید سازمان مدیریت پسماند استان با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده و تسریع روند اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی گام‌های مؤثری بردارد.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی اصولی پسماند، توسعه زیرساخت‌های مرتبط و کاهش آثار زیست‌محیطی ناشی از دفن زباله از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی این سازمان خواهد بود.