به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران همچنین درباره ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی و نقش آن در کمک به حل مسائل و چالش‌های استان تهران تبادل نظر کردند.

زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک میان استانداری تهران و دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت بهره‌گیری از دانش و توان نخبگان دانشگاهی در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان تأکید شد.

در پایان این نشست، بر تداوم تعاملات و تقویت همکاری‌های مشترک میان مجموعه مدیریت استان و مراکز علمی و دانشگاهی به منظور تسریع در تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان تأکید شد.