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در دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و استاندار تهران راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهها در حل مسائل استان و تقویت ارتباط میان حوزههای علمی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران همچنین درباره ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی و نقش آن در کمک به حل مسائل و چالشهای استان تهران تبادل نظر کردند.
زمینههای توسعه همکاریهای مشترک میان استانداری تهران و دانشگاه آزاد اسلامی در حوزههای مختلف آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت بهرهگیری از دانش و توان نخبگان دانشگاهی در فرآیند تصمیمسازی و اجرای برنامههای توسعهای استان تأکید شد.
در پایان این نشست، بر تداوم تعاملات و تقویت همکاریهای مشترک میان مجموعه مدیریت استان و مراکز علمی و دانشگاهی به منظور تسریع در تحقق اهداف توسعهای و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان تأکید شد.