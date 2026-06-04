همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر، سالروز اعلام ولایت و جانشینی امام علی (ع)، شهر‌های مختلف پاکستان صحنه برگزاری جشن‌ها و آیین‌های مردمی متعددی بود که با شور و اشتیاق ویژه دوستداران اهل‌بیت (ع) همراه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در شهر‌های مختلف از جمله کراچی، اسلام‌آباد، راولپندی، لاهور، پیشاور، کویته و اسکردو، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز دینی میزبان مراسم‌های جشن، محافل مولودی‌خوانی، سخنرانی‌های مذهبی و راهپیمایی‌های مردمی بودند.

در بسیاری از مراسم‌ها مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) با اجرای منقبت‌ها و سرود‌های ویژه عید غدیر، پیام ولایت را بازخوانی کردند و نوای «من کنت مولاه» در قالب منقبت‌خوانی طنین انداز شد.

شرکت‌کنندگان با قرائت مناقب امیرالمؤمنین (ع) و تبیین پیام غدیر، این روز را نماد تداوم مسیر هدایت و ولایت اسلامی دانستند.

علاوه بر مراسم‌های رسمی، بسیاری از سنت‌ها و رسوم ویژه عید غدیر نیز در مناطق مختلف پاکستان برگزار شد. دید و بازدید‌های خانوادگی، تبریک گفتن عید غدیر میان مؤمنان، حضور در منازل سادات و دریافت عیدی از سادات از جمله جلوه‌های مردمی این مناسبت بود که در بسیاری از شهر‌ها به چشم می‌خورد.

همچنین سفره‌های گسترده اطعام غدیر در محلات، مساجد و امام‌بارگاه‌ها برپا شد و هزاران نفر از شهروندان در این برنامه‌های نذری و پذیرایی عمومی شرکت کردند.

تصاویر منتشرشده از شهر‌های کراچی و اسکردو نیز نشان‌دهنده برگزاری جشن‌های باشکوه، آذین بندی معابر، نصب پرچم‌ها و حضور پررنگ خانواده‌ها در مراسم‌های عید غدیر است.

در کراچی، راهپیمایی‌ها و جشن‌های مردمی در مناطق مختلف شهر برگزار شد و در اسکردو نیز مردم با برپایی محافل شادی و اطعام، ارادت خود به ساحت امیرالمؤمنین (ع) را به نمایش گذاشتند.

عید غدیر در پاکستان علاوه بر یک مناسبت مذهبی به فرصتی برای تقویت پیوند‌های اجتماعی، گسترش فرهنگ تکریم سادات، احسان و اطعام و تجدید میثاق با آرمان‌های ولایت اهل‌بیت (ع) تبدیل شده است؛ فرهنگی که هر ساله با شکوه بیشتری در مناطق مختلف این کشور جلوه‌گر می‌شود.