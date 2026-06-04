غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه سندی ماندگار بر تداوم مسیر نبوت و هدایت الهی جامعه اسلامی است. پیام غدیر، پیام عدالت، دانش، شجاعت و وصایت است؛ ارزش‌هایی که امروز بیش از هر زمان دیگری در فضای کار و زندگی اجتماعی ما نیاز به تبیین دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام والمسلمین جعفر علوی‌کیا، استاد حوزه و کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: فرمایشی که از پیامبر اکرم (ص) در ۱۸ ذی‌الحجه سال دهم هجرت به ما رسیده، یک امر و دستوری مبنی بر تبیین و ترویج موضوع غدیر است. ایشان دستور دادند تمام کسانی که در آن واقعه حاضر بودند، بر آنها واجب است که این مساله را به کسانی که غایب هستند ابلاغ کنند.

وی افزود: همانطور که خود پیامبر (ص) مامور به ابلاغ شد، به بقیه مسلمین نیز اطلاع دادند که شما نیز مامور به تبلیغ غدیر هستید. خداوند متعال با آیه بر پیامبر (ص) واجب کرد که تبلیغ کند و پیامبر (ص) با فرمایش خود بر همه مسلمانان واجب کرد که مساله غدیر و مساله هدایت جامعه اسلامی و بلکه جامعه بشری را پس از وفات آخرین پیامبر تبلیغ کنند.

وی افزود: مساله غدیر باید تبدیل به گفتمان و باید بر سر زبان‌ها باشد و همیشه تبلیغ شود. به همین دلیل ائمه اطهار (ع) این روز را «عید اکبر» نامیدند، عیدی که بزرگترین عید است. پس بسیار مناسب است که مسلمانان حتی در سطح خانوادگی این عید را جشن بگیرند.

علوی‌کیا ادامه داد: همانطور که در ایران، چند روز قبل از نوروز، خانواده‌ها خود را با خانه‌تکانی آماده و از مهمانان پذیرایی می‌کنند و لباس نو می‌خرند و کودکان را مشتاق فرارسیدن نوروز می‌کنند، این رفتار را باید برای عید غدیر خم نیز انجام داد؛ باید کودکان و نوجوانان را مشتاق رسیدن به غدیر کرد.

راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن؛ تبدیل غدیر به عرف اجتماعی

وی با اشاره به راهکار‌های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن در این زمینه گفت: طبیعتاً باید از ابعاد مختلف به این مساله توجه کرد. گاهی ما آنقدر به بعد اعتقادی، فلسفی و عقلی مطالب می‌پردازیم که از بعد اجتماعی و عرفی موضوعات فاصله می‌گیریم. اصل اقامه عزا برای امام حسین (ع) را دشمن نمی‌تواند از بین ببرد، چرا که این مراسم تبدیل به عرف شده و در زندگی مردم وارد شده است. پس از آن ما باید به مسائل فلسفه عزاداری و مباحث اعتقادی و عقلی بپردازیم تا اهداف اهل بیت (ع) را محقق کنیم و دلیل ماندگاری عاشورا این است که تبدیل به عرف شد و در زندگی مردم نفوذ کرد.

این کارشناس مذهبی با تاکید وارد کردن عید غدیر به زندگی مردم، گفت: اولاً باید مساله غدیر را تبدیل به عرف و موضوعی اجتماعی و ملی و آن را وارد زندگی مردم کنیم. عید گرفتن نوروز یک مساله عرفی شده است؛ نه بخشنامه و دستور است و نه کسی برای آن استدلال می‌کند؛ مردم از قبل منتظر نوروز هستند. ما باید تلاش کنیم عید غدیر را مردمی کنیم و وارد زندگی مردم از جمله خانه‌ها، مدارس و مهدکودک‌ها کنیم و آن را تبدیل به یک مساله عرفی و اجتماعی کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و کودکان ما هر سال منتظر غدیر خواهند بود.

علوی‌کیا در ادامه با بیان اینکه ما باید غدیر خم را به یک عید مردمی تبدیل کنیم، خاطرنشان کرد: عید سعید غدیر خم بر همه مسلمین مبارک باشد و امیدواریم برکت این عید، موجب پیروزی قطعی بر دشمنان این ملت سرافراز و دشمنان شیعه شود.