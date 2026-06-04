درنشست شورای سالمندان استان کرمان با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، راهکار‌های توسعه زیرساخت‌های خدماتی و روش‌های نوین مراقبتی برای جمعیت سالمندان استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛سید جواد حسینی با اشاره به افزایش هفت برابری سهم اعتبارات قانون حمایت از معلولان از ۸ درصد به ۲۴ افزود: نخستین‌بار ردیف اعتباری پایدار برای صندوق فرصت‌های شغلی پیش‌بینی و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از منابع آزادشده به بودجه سازمان افزوده شده است .

معاون وزیرتعاون کار ورفاه اجتماعی با تبیین چهار برنامه عملیاتی برای مواجهه با پدیده سالمندی، افزود:دربرنامه سالمندی در خانه (Aging in Place): اولویت‌بندی برای نگهداشت سالمندان در محیط خانواده با بهره‌گیری از خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل ودر برنامه توانمندسازی جامعه‌محور: تقویت بنیاد‌های فرزانگان و مراکز روزانه برای جلوگیری از انزوای اجتماعی سالمندان و ارتقای کیفیت زندگی آنان مد نظر است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: بهره‌گیری از فناوریهای مراقبتی (دوراپزشکی): با توجه به پراکندگی جغرافیایی استان‌هایی مانندکرمان، توسعه خدمات تله‌مدیسین (دوراپزشکی) و فیزیوتراپی از راه دور به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر وبرنامه خدمات تخصصی و مراقبت‌های ویژه: تقویت مراکز شبانه‌روزی و خانه‌های کوچک مراقبتی برای سالمندان دارای معلولیت‌های خاص یا فاقد سرپرست در دستور کار است.

دکتر حسینی با استقبال از طرح‌های موفقیت‌آمیز برنامه‌هایی نظیر «سلام» و مراکز «مهر و گفت‌و‌گو» در شهرستان‌های کرمان، سیرجان، رفسنجان و سایر مناطق، افزود: شیوه های اجرایی در کرمان با مشارکت شهرداری و استانداری باید الگویی موفق به دیگر استان‌ها تعمیم یابد.

شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ،هم گفت: مشکل ۱۹۲ واحد مسکونی مددجویان که بیش از ۲۰ سال است به علل مختلف بدون تکلیف و معطل مانده، به یک گره کور تبدیل شده است.

استاندار کرمان نیز با تأکید بر روند رو به افزایش جمعیت سالمندی در کرمان، توسعه خدمات روزانه، مراقبت در منزل و بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند دوراپزشکی را از مهم‌ترین راهکار‌های پاسخ به نیاز‌های این قشر دانست.

محمد علی طالبی همچنین بر ضرورت گسترش خدمات توانبخشی برای سالمندان تأکید کرد و افزود: باید به توسعه خدمات توانبخشی از جمله فیزیوتراپی برای سالمندان استان در برنامه‌ریزی‌های آینده توجه ویژه شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان هم ، با تأکید بر ضرورت آمادگی برای مواجهه مؤثر با پدیده سالمندی گفت: ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی در حوزه سالمندی از اولویت‌های جدی بهزیستی استان است.

وحید زاده درباره مراکز فعال حوزه سالمندی در استان گفت: در حال حاضر ۱۳ مرکز شبانه‌روزی سالمندان در استان کرمان فعالیت دارند که از این تعداد، ۹ مرکز به صورت تجمعی و ۴ مرکز در قالب خانه‌های کوچک مراقبتی ارائه خدمت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین در استان کرمان ۳ مرکز خدمات روزانه سالمندان فعال است که دو مرکز در کرمان و یک مرکز در رفسنجان فعالیت و در مجموع ۱۵۵ نفر به صورت مستقیم از خدمات روزانه این مراکز استفاده می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان از فعالیت ۲ گروه ارائه خدمات در منزل در استان نیز خبر داد و گفت: این گروهها در حال حاضر به حدود ۱۶۰ سالمند خدمات ارائه می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به نقش بنیاد‌های فرزانگان در اجرای مداخلات اجتماعی سطح یک بیان کرد: در حال حاضر ۱۱ بنیاد فرزانگان در استان کرمان فعال هستند و این بنیاد‌ها نقش مهمی در اجرای برنامه‌های اجتماعی، پیشگیرانه و مشارکتی در حوزه سالمندی دارند.

وحیدزاده همچنین با اشاره به اجرای طرح «محیط دوستدار سالمند» در استان کرمان گفت: کرمان از جمله استان‌های محدودی بود که متقاضی اجرای این طرح شده و خوشبختانه با همراهی استانداری و شهرداری، مرحله سوم آن بدون محدودیت جدی در حال پیشرفت است.