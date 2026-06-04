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کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، از پایداری نسبی وضعیت جوی در استان طی روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به گفته مهدی آخوندی، آسمان استان صاف و آفتابی پیشبینی میشود، اما برای روز جمعه و یکشنبه هفته آینده، با عبور ریزموجهایی از سطح منطقه، احتمال افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد.
آخوندی همچنین افزود: روز گذشته حداکثر دما در شهر بوئینزهرا به ۳۳ درجه سلسیوس رسید و بامداد امروز نیز حداقل دمای قزوین ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر ثبت شد.