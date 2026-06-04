به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به گفته مهدی آخوندی، آسمان استان صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود، اما برای روز جمعه و یکشنبه هفته آینده، با عبور ریزموج‌هایی از سطح منطقه، احتمال افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد.



آخوندی همچنین افزود: روز گذشته حداکثر دما در شهر بوئین‌زهرا به ۳۳ درجه سلسیوس رسید و بامداد امروز نیز حداقل دمای قزوین ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر ثبت شد.