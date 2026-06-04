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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل جلب همراهی مردم و دستگاههای اجرایی در استان برای همراهی در مدیریت مصرف انرژی را مورد تأکید قرار داد و خواستار مشارکت رسانهها در تولید محتواهای فرهنگی و اطلاعرسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ابراهیم امامی روز چهارشنبه در نشست کارگروه پدافند غیرعامل استان اظهار کرد: مدیریت مصرف بهینه آب، برق و گاز علاوه بر تأمین نیازمندیها و حفظ پایداری شبکه در حفظ ثبات اشتغال و تولید نیز تأثیرگذار است.
وی از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست با اطلاعرسانی دقیق و آگاهیبخشی مناسب درباره این مشوقها، در نهادینهسازی فرهنگ مصرف صحیح انرژی در همه حوزهها همکاری کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت صرفهجویی در انرژی، خواستار تهیه محتوای فرهنگی برای رعایت الگوی مصرف شد و ادامه داد: همراهی مشترکان در اجرای الگوی مصرف بهینه، زمینهساز پایداری خدماترسانی و کاهش تنشهای احتمالی آبی در ماههای گرم سال خواهد بود.
امامی اولویتبخشی به اقدامات پدافندی در نانواییها و کارخانههای آرد را یادآور شد و تأمین سوخت دوم این واحدها را ضروری دانست.