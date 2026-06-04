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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: پارک آبی خرمآباد با سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد تومان سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان امروز چهاردهم خردادماه در حاشیه بازدید رئیس مرکز سرمایهگذاری گردشگری وزارت میراث فرهنگی از طرح مجتمع گردشگری پارک آبی بام خرمآباد گفت: این مجتمع گردشگری به عنوان نخستین طرح آبی مرکز استان، هماکنون ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، پیشبینی میشود سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: حجم سرمایهگذاری این طرح ۶۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون بخشی از آن توسط سرمایهگذار تأمین و هزینه شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان با اشاره به بخشهای مختلف این مجتمع خاطرنشان کرد: در این طرح فضاهایی همچون پارک آبی، هتل، رستوران و کافیشاپ پیشبینی شده که پس از بهرهبرداری زمینه اشتغال مستقیم ۷۰ نفر را فراهم میکند.
حسنپور با بیان اینکه این طرح از مهمترین طرحهای گردشگری استان محسوب میشود، تصریح کرد: اجرای این طرح، نقش مهمی در ارتقای ظرفیتهای گردشگری، توسعه خدمات تفریحی و جذب و ماندگاری مسافر در استان دارد و همچنین میتواند ظرفیتی مهم برای گذران اوقات فراغت مردم خرمآباد باشد.