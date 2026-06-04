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رئیس مخابرات بندر امام خمینی (ره) از اتمام عملیات نصب سه سایت جدید مخابراتی در نقاط مختلف این شهر خبر داد و گفت: این سایتها پس از طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز برق، حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده وارد مدار بهرهبرداری خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید جابر موسوی با اشاره به روند توسعه شبکه ارتباطی در بندرامام بیان کرد: در حال حاضر مراحل نصب فیزیکی سه دکل مخابراتی به پایان رسیده و تجهیزات مربوطه در آستانه راهاندازی قرار دارد. آنچه در حال حاضر مانع بهرهبرداری فوری این سایتهاست، تکمیل فرآیند اخذ مجوزهای برقرسانی است که پیشبینی میشود ظرف یک ماه آینده محقق شود.
وی افزود: با ورود این سه سایت به مدار، گام مهمی در راستای بهبود شاخصهای پوشش شبکه همراه و افزایش کیفیت اینترنت سیار در سطح شهر برداشته خواهد شد و انتظار میرود برای چندین سال، نیاز ارتباطی مناطق هدف تامین شود.
موسوی با تاکید بر همکاری بیندستگاهی برای تکمیل طرحهای زیرساختی خاطرنشان کرد: بخشی از موانع پیشروی نصب دکل چهارم، مربوط به اخذ مجوز واگذاری زمین از نهادهایی نظیر شهرداری بندر امام خمینی (ره) است که با پیگیریهای مستمر، بهزودی مرتفع خواهد شد، همچنین جانمایی دکل پنجم در جوار حسینیه عاشقان ثارالله انجام شده و عملیات نصب آن در دستور کار قرار دارد.
رییس مخابرات بندر امام خمینی (ره) ادامه داد: سایت پارک بنفشه باعث پوشش کوی مقداد، خیابان ۱۷ شهریور و مناطق اطراف، همچنین رفع بخش عمدهای از اختلالات ارتباطی منطقه ۲۵۰ دستگاه خواهد شد و سایت پارک شقایق (فاز یک) پوشش مناطق فاز یک، محدوده مجاور پارک، بخشهایی از کوی اباذر و بلوار آیتالله خامنهای را انجام خواهد داد.
وی گفت: سایت میدان شهید دستغیب پوشش کوی شهید دستغیب، کوی شهید چمران (۱۰۰ دستگاه)، کوی مقداد و جاده سابیر را خواهد داشت.
شرط دستیابی به ۵ G کامل
موسوی در خصوص اینترنت نسل پنجم (۵ G) تصریح کرد: اگرچه بخشی از دکلهای جدید قابلیت پشتیبانی از ۵ G را دارند، اما دستیابی به پوشش کامل و پایدار اینترنت پرسرعت ۵ G همراه اول در سطح شهر، منوط به اتمام پروژه اتصال سایتهای مخابراتی به شبکه فیبر نوری خواهد بود.