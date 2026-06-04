لزوم مستندسازی فعالیت بانوان کهگیلویه و بویراحمدی در جنگ
نقش زنان در پشتیبانی از جنگ، فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و تأثیرگذاری آنان در میدانهای سخت، باید در قالب کتاب و مجموعههای مستند گردآوری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: زنان این استان در جنگ تحمیلی سوم نقش بسیار پررنگ و فعالیتهای کم نظیری داشتند که این موضوع باید مستندسازی شده و به نسلهای آینده انتقال پیدا کند.
فتاح محمدی در نشست کمیته زنان دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به بازتاب جهانی مقاومت مردم این استان در ماجرای جستوجوی خلبان آمریکایی، افزود: این حرکتهای ارزشمند مردمی که حتی از سوی رسانههای جهانی نیز مورد توجه قرار گرفت، باید در قالب مستندهای ملی تولید و در شبکههای سراسری پخش شود.
وی ادامه داد: اعتراف مقامات نظامی و سیاسی دشمن به قدرت ایستادگی مردم این منطقه در برابر پیشرفتهترین تجهیزات هوایی، گواهی بر بزرگی و عظمت حماسهای است که مردم ما انجام دادند و نباید اجازه دهیم این تاریخ پرافتخار به دست فراموشی سپرده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری همایش حماسه برنو با محوریت مراکز علمی و پژوهشی خبر داد و گفت: فراخوان علمی این همایش و برنامهریزی برای برگزاری آن باید تا پایان سال جاری انجام شود.
محمدی اظهار کرد: مسابقه «ایل بانو» و روایت نقش بانوان در دفاع مقدس سوم نیز در سطح استان برگزار می شود که در این زمینه از همه خبرنگاران و فعالان فضای مجازی که اسناد، عکسها یا روایتهای مستندی از دوران جنگ در اختیار دارند، دعوت میکنیم که آثار خود را ارائه دهند.
وی بیان کرد: نقش زنان در پشتیبانی از جنگ، فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و تأثیرگذاری آنان در میدانهای سخت، باید در قالب کتاب و مجموعههای مستند گردآوری شود تا حقی از نقش بیبدیل بانوان این استان در تحولات تاریخی کشور ضایع نشود.