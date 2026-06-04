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مدیر نیروگاه بخار از خروج اضطراری واحد شماره ۴ و راهاندازی مجدد آن پس از چهار روز تعمیرات فشرده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار با اعلام این خبر گفت: برای رفع اشکالات باقیمانده، رفع محدودیت تولید و اطمینان از شرایط واحد برای تولید حداکثری و پایدار در طول پیک تابستان ۱۴۰۵، واحد شماره ۴ بخار به صورت اضطراری از مدار خارج شد.
وی افزود:با انجام فعالیتهای فشرده و شبانهروزی در مدت چهار روز، اشکالات مهم برطرف و این واحد ۲۵۰ مگاواتی راهاندازی و به شبکه سراسری کشور پیوست.
شریفی مهمترین اقدامات انجامشده را اینگونه برشمرد:- تعویض و ترمیم تیوبهای آسیبدیده ریهیتر در پاس ۱ کوره- تعمیر هیتر فشار قوی شماره ۶ و رفع نشتی آن- جوشکاری و ترمیم نقاط معیوب دیوارههای کانال دود و بدنه ایرهیترها- رفع نشتی دودها و ترمیم دیافراگمهای معیوب ایرهیترها- تعویض سیلهای معیوب و تنظیمات مجدد آنها- بیش از ۳۰ فعالیت تعمیراتی در حوزه مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق
مدیر نیروگاه بخار در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از فعالیتهای سنگین و اثرگذار، تمیزکاری المانهای ریهیتر برای رفع محدودیت تولید ناشی از افزایش فشار کوره بود.»