به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار با اعلام این خبر گفت: برای رفع اشکالات باقیمانده، رفع محدودیت تولید و اطمینان از شرایط واحد برای تولید حداکثری و پایدار در طول پیک تابستان ۱۴۰۵، واحد شماره ۴ بخار به صورت اضطراری از مدار خارج شد.

وی افزود:با انجام فعالیت‌های فشرده و شبانه‌روزی در مدت چهار روز، اشکالات مهم برطرف و این واحد ۲۵۰ مگاواتی راه‌اندازی و به شبکه سراسری کشور پیوست.

شریفی مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده را این‌گونه برشمرد:- تعویض و ترمیم تیوب‌های آسیب‌دیده ری‌هیتر در پاس ۱ کوره- تعمیر هیتر فشار قوی شماره ۶ و رفع نشتی آن- جوشکاری و ترمیم نقاط معیوب دیواره‌های کانال دود و بدنه ایرهیتر‌ها- رفع نشتی دود‌ها و ترمیم دیافراگم‌های معیوب ایرهیتر‌ها- تعویض سیل‌های معیوب و تنظیمات مجدد آنها- بیش از ۳۰ فعالیت تعمیراتی در حوزه مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق

مدیر نیروگاه بخار در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از فعالیت‌های سنگین و اثرگذار، تمیزکاری المان‌های ری‌هیتر برای رفع محدودیت تولید ناشی از افزایش فشار کوره بود.»