\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u063a\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0648\u06a9\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0648\u0631\u0647\u0645\u06cc \u0639\u0644\u0648\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n