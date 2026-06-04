به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ناصر صالحی نسب مدیر تعاون روستایی خوزستان گفت: کار خرید گندم در استان از ۲۲ فروردین ماه آغاز شد و تا ۱۲ خرداد ماه رقمی معادل ۸۵۰ هزار و ۶۰۶ تن گندم از کشاورزان خرید انجام گرفته است.

او افزود: از این میزان ۸۱۸ هزار و ۳۵۷ تن به کارخانجات آرد و سیلو‌های ذخیره سازی گندم درون و بیرون استان صادر شده است.

صالحی نسب ادامه داد: فعالیت خرید گندم تا آخرین محموله برداشتی و وارداتی به مراکز خرید تعاون روستایی ادامه خواهد یافت.