استاندار خوزستان روحانیت را خط مقدم جهاد و پیشاهنگ حضور در جنگ تحمیلی سوم خواند و از نقش محوری آنها در انسجام‌بخشی به مردم و خدمت‌رسانی به خانواده شهدا قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده،در آیین بیعت با مقام معظم رهبری و تقدیر از طلاب جهادی و فعال جنگ تحمیلی سوم که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان و نماینده آیت‌الله سیستانی برگزار شد، اظهار کرد: از نمایندگان حضرت آیت‌الله سیستانی تشریف آورده‌اند و به استان خوزستان و شهر‌های مختلف سرکشی می‌کنند و به دیدن خانواده معزز شهدا می‌روند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

استاندار خوزستان خطاب به روحانیون حاضر افزود: شما عزیزان از روز اول جنگ تا امروز به عنوان یک جلودار و پیش‌آهنگ حضور محسوب می‌شوید و در شهر‌ها و بخش‌های مختلف حضور پیدا کردید؛ حضوری حماسی، انقلابی، هدایتگرانه و انسجام‌بخش که حقیقتا جای قدردانی دارد.

استاندار خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره امام (ره) و شهدا، به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: تاریخ روحانیت، یک تاریخ مشخص و نورانی است و این فرموده امام خمینی (ره) است که اگر روحانیت نبود، اسلام هم نبود؛ ما در برهه‌های مختلف حضور روحانیت معزز را در شکل‌گیری انقلاب، در دوران دفاع مقدس، در رسیدگی به محرومان، در روستا‌ها و در حوادث غیرمترقبه، سیل‌ها، زلزله‌ها، آتش‌سوزی‌ها، جنگ‌ها و بحران‌ها، دیده‌ایم.

وی تاکید کرد: روحانیت همواره در کنار مردم بوده‌اند، همدردی و همراهی کرده‌اند و امروز نیز این جلسه در این ایام مقدس حضور دارند.

موالی‌زاده همچنین ضمن تبریک عید غدیرخم و گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنیم انشاءالله عمر با برکت و با عزت به رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای عنایت فرماید و همه ما بتوانیم در کنار یکدیگر در جهت خدمت‌رسانی به این مردم عزیز حرکت کنیم.

آیین بیعت با مقام معظم رهبری و تقدیر از طلاب جهادی و فعال جنگ تحمیلی سوم شامگاه چهارشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز و نماینده آیت‌الله سیستانی، استاندار خوزستان و جمعی از روحانیون و طلاب استان در اهواز برگزار شد.