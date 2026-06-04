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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه با تأکید بر ضرورت ارتقای مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست، از برگزاری جلسه ستاد مدیریت پسماند با محوریت ساماندهی نخالههای ساختمانی و عمرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: جلسه ستاد مدیریت پسماند شهرستان فیروزکوه با حضور اعضای مرتبط و با هدف بررسی چالشها و راهکارهای مدیریت اصولی پسماندها و نخالههای ساختمانی و عمرانی برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، موضوعات مرتبط با نحوه جمع آوری، انتقال و مدیریت پسماندها و نخالههای ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی لازم برای ساماندهی این پسماندها و جلوگیری از تخلیه غیرمجاز نخالههای ساختمانی در نقاط مختلف شهرستان ارائه شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح پسماندهای عمرانی در حفظ سلامت محیط زیست تصریح کرد: کنترل و ساماندهی فرآیند جمع آوری و دفع نخالههای ساختمانی نقش مهمی در پیشگیری از تخریب منظر طبیعی، آلودگی محیط زیست و حفظ حقوق عمومی دارد.
فیروزنیا همچنین از بررسی آخرین وضعیت سند مالکیت محل دفن زباله منطقه سیاه بنه در این جلسه خبر داد و بیان داشت: روند پیگیری مسائل مرتبط با این سایت و رفع موانع موجود با همکاری دستگاههای ذیربط در دستور کار قرار دارد.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف مدیریت پسماند مستلزم هماهنگی، تعامل و همکاری مستمر تمامی دستگاههای اجرایی است و در این نشست نیز بر تقویت همکاریهای بین بخشی به منظور ارتقای شاخصهای زیست محیطی و حفظ محیط زیست شهرستان تأکید شد.